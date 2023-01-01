100 ليو روماني إلى دينار مقدوني

تحويل RON إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ ron
١٬٢٣٩٫٥٩ mkd

1.00000 RON = 12.39590 MKD

Mid-market exchange rate at 15:03
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.931251.36671.538940.8070371.349850.8977583.2101
1EUR1.0738511.467631.652590.86671.449540.9642589.3552
1CAD0.7316890.6813711.126020.5905010.9876710.65687460.884
1AUD0.64980.6051120.88808210.5244130.8771330.58335854.0699

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / دينار مقدوني
1 RON12.39590 MKD
5 RON61.97950 MKD
10 RON123.95900 MKD
20 RON247.91800 MKD
50 RON619.79500 MKD
100 RON1239.59000 MKD
250 RON3098.97500 MKD
500 RON6197.95000 MKD
1000 RON12395.90000 MKD
2000 RON24791.80000 MKD
5000 RON61979.50000 MKD
10000 RON123959.00000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / Romanian Leu
1 MKD0.08067 RON
5 MKD0.40336 RON
10 MKD0.80672 RON
20 MKD1.61344 RON
50 MKD4.03360 RON
100 MKD8.06720 RON
250 MKD20.16800 RON
500 MKD40.33600 RON
1000 MKD80.67200 RON
2000 MKD161.34400 RON
5000 MKD403.36000 RON
10000 MKD806.72000 RON