5 غواراني باراغواي إلى دونغ فيتنامي

تحويل PYG إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

٥ pyg
١٦ vnd

1.00000 PYG = 3.26286 VND

Mid-market exchange rate at 09:54
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أعلى العملات

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1USD11.5359883.20350.929955.90851.348951.363950.805932
1AUD0.65105154.16960.60540336.39920.8782340.8880.524702
1INR0.01201870.018460510.01117610.6719490.01621270.01639290.00968627
1EUR1.07541.6517989.477160.1241.450661.466790.8667

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / Vietnamese Dong
1 PYG3.26286 VND
5 PYG16.31430 VND
10 PYG32.62860 VND
20 PYG65.25720 VND
50 PYG163.14300 VND
100 PYG326.28600 VND
250 PYG815.71500 VND
500 PYG1631.43000 VND
1000 PYG3262.86000 VND
2000 PYG6525.72000 VND
5000 PYG16314.30000 VND
10000 PYG32628.60000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / غواراني باراغواي
1 VND0.30648 PYG
5 VND1.53239 PYG
10 VND3.06479 PYG
20 VND6.12958 PYG
50 VND15.32395 PYG
100 VND30.64790 PYG
250 VND76.61975 PYG
500 VND153.23950 PYG
1000 VND306.47900 PYG
2000 VND612.95800 PYG
5000 VND1532.39500 PYG
10000 VND3064.79000 PYG