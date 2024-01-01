5 Paraguay guaranisinden Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile PYG → VND çevirin

1,000₲ PYG = 3,245₫ VND

17:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → VND çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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VND
1 PYG → VNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,25803,2885
Düşük3,17633,1485
Ortalama3,22063,2030
Değişim2.17%-1.26%
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1 PYG → VND istatistikleri

PYG → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,2580, en düşük 3,1763 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,2206 oldu. PYG → VND kurundaki değişiklik 2.17 değerindeydi.

PYG → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,2885, en düşük 3,1485 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,2030 oldu. PYG → VND kurundaki değişiklik -1.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - VND tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,53784,4070,94458,691,3391,4010,789
1 AUD0,651154,9110,61438,1810,8710,9120,514
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0591,62889,4162,1611,4191,4840,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Vietnam Dongu
1 PYG3,24518 VND
5 PYG16,22590 VND
10 PYG32,45180 VND
20 PYG64,90360 VND
50 PYG162,25900 VND
100 PYG324,51800 VND
250 PYG811,29500 VND
500 PYG1.622,59000 VND
1000 PYG3.245,18000 VND
2000 PYG6.490,36000 VND
5000 PYG16.225,90000 VND
10000 PYG32.451,80000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Paraguay Guaranisi
1000 VND308,14900 PYG
2000 VND616,29800 PYG
5000 VND1.540,74500 PYG
10000 VND3.081,49000 PYG
20000 VND6.162,98000 PYG
50000 VND15.407,45000 PYG
100000 VND30.814,90000 PYG
200000 VND61.629,80000 PYG
500000 VND154.074,50000 PYG
1000000 VND308.149,00000 PYG
2000000 VND616.298,00000 PYG
5000000 VND1.540.745,00000 PYG