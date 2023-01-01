5 Vietnam dongundan Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile VND → PYG çevirin

5 vnd
2 pyg

1.00000 VND = 0.30029 PYG

16:30 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

VND → PYG çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VND → 0 PYG
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vietnam dongu

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Paraguay Guaranisi
1 VND0.30029 PYG
5 VND1.50144 PYG
10 VND3.00288 PYG
20 VND6.00576 PYG
50 VND15.01440 PYG
100 VND30.02880 PYG
250 VND75.07200 PYG
500 VND150.14400 PYG
1000 VND300.28800 PYG
2000 VND600.57600 PYG
5000 VND1501.44000 PYG
10000 VND3002.88000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Vietnam Dongu
1 PYG3.33014 VND
5 PYG16.65070 VND
10 PYG33.30140 VND
20 PYG66.60280 VND
50 PYG166.50700 VND
100 PYG333.01400 VND
250 PYG832.53500 VND
500 PYG1665.07000 VND
1000 PYG3330.14000 VND
2000 PYG6660.28000 VND
5000 PYG16650.70000 VND
10000 PYG33301.40000 VND