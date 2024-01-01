5.000 Paraguay guaranisinden Vietnam donguna
Reel döviz kuru ile PYG → VND çevirin
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PYG → VND çevrim grafiği
1 PYG = 3,24518 VND
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|1 PYG → VND
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|3,2580
|3,2885
|Düşük
|3,1763
|3,1485
|Ortalama
|3,2206
|3,2030
|Değişim
|2.17%
|-1.26%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 PYG → VND istatistikleri
PYG → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,2580, en düşük 3,1763 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,2206 oldu. PYG → VND kurundaki değişiklik 2.17 değerindeydi.
PYG → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,2885, en düşük 3,1485 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,2030 oldu. PYG → VND kurundaki değişiklik -1.26 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Paraguay guaranisinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Paraguay Guaranisi
|1000 VND
|308,14900 PYG
|2000 VND
|616,29800 PYG
|5000 VND
|1.540,74500 PYG
|10000 VND
|3.081,49000 PYG
|20000 VND
|6.162,98000 PYG
|50000 VND
|15.407,45000 PYG
|100000 VND
|30.814,90000 PYG
|200000 VND
|61.629,80000 PYG
|500000 VND
|154.074,50000 PYG
|1000000 VND
|308.149,00000 PYG
|2000000 VND
|616.298,00000 PYG
|5000000 VND
|1.540.745,00000 PYG