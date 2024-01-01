200.000 Vietnam dongundan Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile VND → PYG çevirin

1,000₫ VND = 0,3081₲ PYG

03:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → PYG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PYG
1 VND → PYGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,31480,3176
Düşük0,30690,3041
Ortalama0,31030,3123
Değişim-2.15%1.27%
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1 VND → PYG istatistikleri

VND → PYG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3148, en düşük 0,3069 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3103 oldu. VND → PYG kurundaki değişiklik -2.15 değerindeydi.

VND → PYG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3176, en düşük 0,3041 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3123 oldu. VND → PYG kurundaki değişiklik 1.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - PYG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5350,9431,3381.390,071,40134,61154,06
1 AUD0,65210,6150,872905,8390,91322,554100,393
1 EUR1,061,62711,4181.473,41,48536,685163,295
1 SGD0,7471,1470,70511.038,721,04725,862115,12

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Paraguay Guaranisi
1000 VND308,07200 PYG
2000 VND616,14400 PYG
5000 VND1.540,36000 PYG
10000 VND3.080,72000 PYG
20000 VND6.161,44000 PYG
50000 VND15.403,60000 PYG
100000 VND30.807,20000 PYG
200000 VND61.614,40000 PYG
500000 VND154.036,00000 PYG
1000000 VND308.072,00000 PYG
2000000 VND616.144,00000 PYG
5000000 VND1.540.360,00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Vietnam Dongu
1 PYG3,24600 VND
5 PYG16,23000 VND
10 PYG32,46000 VND
20 PYG64,92000 VND
50 PYG162,30000 VND
100 PYG324,60000 VND
250 PYG811,50000 VND
500 PYG1.623,00000 VND
1000 PYG3.246,00000 VND
2000 PYG6.492,00000 VND
5000 PYG16.230,00000 VND
10000 PYG32.460,00000 VND