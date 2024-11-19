Vietnam dongundan Paraguay guaranisine Geçmiş Döviz Kurları

Vietnam dongundan Paraguay guaranisine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Vietnam dongundan (VND) Paraguay guaranisine (PYG) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 19-11-2019 ile 19-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, VND - PYG için tarihi verilerin detaylarını içerir.

1,000₫ VND = 0,3081₲ PYG

19 Kas 2024 itibarıyla reel piyasa döviz kuru

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VND → PYG çevrim grafiği

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PYG

Vietnam dongu → Paraguay guaranisi döviz kuru geçmişi

Bugünün Vietnam dongu Paraguay guaranisine döviz kuru şu anda 0,308, dünden bu yana %0.270 değerinde değişti. Vietnam dongu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.097 düşüşle görece stabil kaldı.

Geçtiğimiz haftada Vietnam dongu Paraguay guaranisine döviz kuru en yüksek değeri 0,308 (13-11-2024) ile en düşük değeri 0,307 (15-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.179 artış ile 18-11-2024 günü gerçekleşti.

19 Kasım 2024 itibarıyla en iyi para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5350,9431,3381.390,071,40134,61154,06
1 AUD0,65210,6150,872905,8390,91322,554100,393
1 EUR1,061,62711,4181.473,41,48536,685163,295
1 SGD0,7471,1470,70511.038,721,04725,862115,12

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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