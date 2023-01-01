10 غواراني باراغواي إلى ليرة تركية

تحويل PYG إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٠ pyg
٠٫٠٤ try

1.00000 PYG = 0.00381 TRY

Mid-market exchange rate at 09:56
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86621.074889.43461.465921.651250.9630518.7638
1GBP1.1544711.2408103.2481.692331.906281.1118121.6618
1USD0.93040.805932183.21051.36391.536330.8960517.4579
1INR0.01118130.009685460.012017710.0163910.01846320.01076850.209804

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / ليرة تركية
1 PYG0.00381 TRY
5 PYG0.01905 TRY
10 PYG0.03811 TRY
20 PYG0.07622 TRY
50 PYG0.19054 TRY
100 PYG0.38109 TRY
250 PYG0.95271 TRY
500 PYG1.90543 TRY
1000 PYG3.81085 TRY
2000 PYG7.62170 TRY
5000 PYG19.05425 TRY
10000 PYG38.10850 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / غواراني باراغواي
1 TRY262.40800 PYG
5 TRY1312.04000 PYG
10 TRY2624.08000 PYG
20 TRY5248.16000 PYG
50 TRY13120.40000 PYG
100 TRY26240.80000 PYG
250 TRY65602.00000 PYG
500 TRY131204.00000 PYG
1000 TRY262408.00000 PYG
2000 TRY524816.00000 PYG
5000 TRY1312040.00000 PYG
10000 TRY2624080.00000 PYG