2000 غواراني باراغواي إلى ليرة تركية

تحويل PYG إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ pyg
٧٫٦٢ try

1.00000 PYG = 0.00381 TRY

Mid-market exchange rate at 09:57
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86621.074889.42651.466031.651380.963118.7644
1GBP1.1544711.2408103.2381.692451.906431.1118721.6625
1USD0.93040.805932183.20291.3641.536450.896117.4585
1INR0.01118240.009686340.012018810.01639370.01846630.01077010.20983

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / ليرة تركية
1 PYG0.00381 TRY
5 PYG0.01905 TRY
10 PYG0.03810 TRY
20 PYG0.07621 TRY
50 PYG0.19052 TRY
100 PYG0.38104 TRY
250 PYG0.95259 TRY
500 PYG1.90518 TRY
1000 PYG3.81037 TRY
2000 PYG7.62074 TRY
5000 PYG19.05185 TRY
10000 PYG38.10370 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / غواراني باراغواي
1 TRY262.44200 PYG
5 TRY1312.21000 PYG
10 TRY2624.42000 PYG
20 TRY5248.84000 PYG
50 TRY13122.10000 PYG
100 TRY26244.20000 PYG
250 TRY65610.50000 PYG
500 TRY131221.00000 PYG
1000 TRY262442.00000 PYG
2000 TRY524884.00000 PYG
5000 TRY1312210.00000 PYG
10000 TRY2624420.00000 PYG