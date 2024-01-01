10 Paraguay guaranisinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile PYG → TRY çevirin

1,000₲ PYG = 0,004422TL TRY

17:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PYG → TRY çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

TRY
1 PYG → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00440,0045
Düşük0,00430,0043
Ortalama0,00440,0044
Değişim2.32%-1.10%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PYG → TRY istatistikleri

PYG → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0044, en düşük 0,0043 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0044 oldu. PYG → TRY kurundaki değişiklik 2.32 değerindeydi.

PYG → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0045, en düşük 0,0043 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0044 oldu. PYG → TRY kurundaki değişiklik -1.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - TRY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,53884,4090,94458,6971,341,4020,79
1 AUD0,65154,8780,61438,1620,8710,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0591,62989,393162,1631,4191,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Paraguay guaranisinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Türk Lirası
1 PYG0,00442 TRY
5 PYG0,02211 TRY
10 PYG0,04422 TRY
20 PYG0,08844 TRY
50 PYG0,22110 TRY
100 PYG0,44219 TRY
250 PYG1,10549 TRY
500 PYG2,21097 TRY
1000 PYG4,42194 TRY
2000 PYG8,84388 TRY
5000 PYG22,10970 TRY
10000 PYG44,21940 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Paraguay Guaranisi
1 TRY226,14500 PYG
5 TRY1.130,72500 PYG
10 TRY2.261,45000 PYG
20 TRY4.522,90000 PYG
50 TRY11.307,25000 PYG
100 TRY22.614,50000 PYG
250 TRY56.536,25000 PYG
500 TRY113.072,50000 PYG
1000 TRY226.145,00000 PYG
2000 TRY452.290,00000 PYG
5000 TRY1.130.725,00000 PYG
10000 TRY2.261.450,00000 PYG