10 bin Türk lirasından Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile TRY → PYG çevirin

10.000 try
2.287.450 pyg

1,000 TRY = 228,7 PYG

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06588,8861,4661,6440,97417,667
1 GBP1,1711,246103,9761,7151,9241,13920,666
1 USD0,9390,803183,4651,3761,5440,91416,59
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → INR

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TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Paraguay Guaranisi
1 TRY228,74500 PYG
5 TRY1.143,72500 PYG
10 TRY2.287,45000 PYG
20 TRY4.574,90000 PYG
50 TRY11.437,25000 PYG
100 TRY22.874,50000 PYG
250 TRY57.186,25000 PYG
500 TRY114.372,50000 PYG
1000 TRY228.745,00000 PYG
2000 TRY457.490,00000 PYG
5000 TRY1.143.725,00000 PYG
10000 TRY2.287.450,00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Türk Lirası
1 PYG0,00437 TRY
5 PYG0,02186 TRY
10 PYG0,04372 TRY
20 PYG0,08743 TRY
50 PYG0,21858 TRY
100 PYG0,43717 TRY
250 PYG1,09292 TRY
500 PYG2,18584 TRY
1000 PYG4,37168 TRY
2000 PYG8,74336 TRY
5000 PYG21,85840 TRY
10000 PYG43,71680 TRY