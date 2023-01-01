10 روبية باكستانية إلى منات تركمانستاني

تحويل PKR إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٠ pkr
٠٫١٢ tmt

1.00000 PKR = 0.01231 TMT

Mid-market exchange rate at 05:01
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.073489.29611.465511.64910.9633518.7357
1GBP1.152611.2372102.9231.689151.900751.1103621.5947
1USD0.93160.808277183.191.36531.536330.897517.4545
1INR0.01119870.009716030.012020710.01641180.01846780.01078860.209815

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / Turkmenistani Manat
1 PKR0.01231 TMT
5 PKR0.06153 TMT
10 PKR0.12306 TMT
20 PKR0.24613 TMT
50 PKR0.61531 TMT
100 PKR1.23063 TMT
250 PKR3.07657 TMT
500 PKR6.15315 TMT
1000 PKR12.30630 TMT
2000 PKR24.61260 TMT
5000 PKR61.53150 TMT
10000 PKR123.06300 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Pakistani Rupee
1 TMT81.25890 PKR
5 TMT406.29450 PKR
10 TMT812.58900 PKR
20 TMT1625.17800 PKR
50 TMT4062.94500 PKR
100 TMT8125.89000 PKR
250 TMT20314.72500 PKR
500 TMT40629.45000 PKR
1000 TMT81258.90000 PKR
2000 TMT162517.80000 PKR
5000 TMT406294.50000 PKR
10000 TMT812589.00000 PKR