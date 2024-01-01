10 пакистанских рупий в туркменские манаты

Сконвертируйте PKR в TMT по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = T0,01259 TMT

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PKR к TMT

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TMT
1 PKR в TMTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01260,0126
Низкий0,01260,0125
В среднем0,01260,0126
Изменение0.02%0.34%
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Соотношение 1 PKR к TMT

За последние 30 дней максимальный курс PKR к TMT составил 0,0126, а минимальный — 0,0126. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0126. Изменение курса PKR к TMT в процентном соотношении составило 0.02.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к TMT составил 0,0126, а минимальный — 0,0125. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0126. Изменение курса PKR к TMT в процентном соотношении составило 0.34.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в туркменские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и TMT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в TMT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

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PKR в AED

PKR в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Туркменский манат
1 PKR0,01259 TMT
5 PKR0,06296 TMT
10 PKR0,12592 TMT
20 PKR0,25184 TMT
50 PKR0,62961 TMT
100 PKR1,25922 TMT
250 PKR3,14805 TMT
500 PKR6,29610 TMT
1000 PKR12,59220 TMT
2000 PKR25,18440 TMT
5000 PKR62,96100 TMT
10000 PKR125,92200 TMT
Обменные курсы Туркменский манат / Пакистанская рупия
1 TMT79,41430 PKR
5 TMT397,07150 PKR
10 TMT794,14300 PKR
20 TMT1 588,28600 PKR
50 TMT3 970,71500 PKR
100 TMT7 941,43000 PKR
250 TMT19 853,57500 PKR
500 TMT39 707,15000 PKR
1000 TMT79 414,30000 PKR
2000 TMT158 828,60000 PKR
5000 TMT397 071,50000 PKR
10000 TMT794 143,00000 PKR