10 منات تركمانستاني إلى روبية باكستانية

تحويل TMT إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

10 tmt
797.71 pkr

1.000 TMT = 79.77 PKR

Mid-market exchange rate at 08:32
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٢٩٠٫٣٩٨١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٣
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٧٥٢١٫٧٢٢١٫٩٣٢١٫١٢٢١٫٤٨٢
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٣1٨٢٫٧٥٢١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨١
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Pakistani Rupee
1 TMT٧٩٫٧٧١٤٠ PKR
5 TMT٣٩٨٫٨٥٧٠٠ PKR
10 TMT٧٩٧٫٧١٤٠٠ PKR
20 TMT١٬٥٩٥٫٤٢٨٠٠ PKR
50 TMT٣٬٩٨٨٫٥٧٠٠٠ PKR
100 TMT٧٬٩٧٧٫١٤٠٠٠ PKR
250 TMT١٩٬٩٤٢٫٨٥٠٠٠ PKR
500 TMT٣٩٬٨٨٥٫٧٠٠٠٠ PKR
1000 TMT٧٩٬٧٧١٫٤٠٠٠٠ PKR
2000 TMT١٥٩٬٥٤٢٫٨٠٠٠٠ PKR
5000 TMT٣٩٨٬٨٥٧٫٠٠٠٠٠ PKR
10000 TMT٧٩٧٬٧١٤٫٠٠٠٠٠ PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Turkmenistani Manat
1 PKR٠٫٠١٢٥٤ TMT
5 PKR٠٫٠٦٢٦٨ TMT
10 PKR٠٫١٢٥٣٦ TMT
20 PKR٠٫٢٥٠٧٢ TMT
50 PKR٠٫٦٢٦٧٩ TMT
100 PKR١٫٢٥٣٥٨ TMT
250 PKR٣٫١٣٣٩٥ TMT
500 PKR٦٫٢٦٧٩٠ TMT
1000 PKR١٢٫٥٣٥٨٠ TMT
2000 PKR٢٥٫٠٧١٦٠ TMT
5000 PKR٦٢٫٦٧٩٠٠ TMT
10000 PKR١٢٥٫٣٥٨٠٠ TMT