10 Pakistan rupisinden Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile PKR → TMT çevirin

1,000₨ PKR = 0,01259T TMT

11:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → TMT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TMT
1 PKR → TMTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01260,0126
Düşük0,01260,0125
Ortalama0,01260,0126
Değişim0.00%0.27%
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1 PKR → TMT istatistikleri

PKR → TMT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0126, en düşük 0,0126 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0126 oldu. PKR → TMT kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

PKR → TMT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0126, en düşük 0,0125 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0126 oldu. PKR → TMT kurundaki değişiklik 0.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - TMT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4130,7923,6731,413,75434,53
1 EUR1,054188,9920,8353,8721,4863,95836,404
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,53314,6351,7794,73843,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Türkmenistan Manatı
1 PKR0,01259 TMT
5 PKR0,06296 TMT
10 PKR0,12592 TMT
20 PKR0,25184 TMT
50 PKR0,62961 TMT
100 PKR1,25922 TMT
250 PKR3,14805 TMT
500 PKR6,29610 TMT
1000 PKR12,59220 TMT
2000 PKR25,18440 TMT
5000 PKR62,96100 TMT
10000 PKR125,92200 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Pakistan Rupisi
1 TMT79,41430 PKR
5 TMT397,07150 PKR
10 TMT794,14300 PKR
20 TMT1.588,28600 PKR
50 TMT3.970,71500 PKR
100 TMT7.941,43000 PKR
250 TMT19.853,57500 PKR
500 TMT39.707,15000 PKR
1000 TMT79.414,30000 PKR
2000 TMT158.828,60000 PKR
5000 TMT397.071,50000 PKR
10000 TMT794.143,00000 PKR