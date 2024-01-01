20 Türkmenistan manatından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile TMT → PKR çevirin

20 tmt
1.587,43 pkr

1,000 TMT = 79,37 PKR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Türkmenistan manatından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TMT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TMT → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türkmenistan manatı için en iyi döviz çiftleri

TMT → USD

TMT → EUR

TMT → GBP

TMT → INR

TMT → JPY

TMT → RUB

TMT → AUD

TMT → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Pakistan Rupisi
1 TMT79,37140 PKR
5 TMT396,85700 PKR
10 TMT793,71400 PKR
20 TMT1.587,42800 PKR
50 TMT3.968,57000 PKR
100 TMT7.937,14000 PKR
250 TMT19.842,85000 PKR
500 TMT39.685,70000 PKR
1000 TMT79.371,40000 PKR
2000 TMT158.742,80000 PKR
5000 TMT396.857,00000 PKR
10000 TMT793.714,00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Türkmenistan Manatı
1 PKR0,01260 TMT
5 PKR0,06300 TMT
10 PKR0,12599 TMT
20 PKR0,25198 TMT
50 PKR0,62995 TMT
100 PKR1,25990 TMT
250 PKR3,14975 TMT
500 PKR6,29950 TMT
1000 PKR12,59900 TMT
2000 PKR25,19800 TMT
5000 PKR62,99500 TMT
10000 PKR125,99000 TMT