5 روبية باكستانية إلى منات تركمانستاني
تحويل PKR إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي
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حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية باكستانية إلى منات تركمانستاني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Pakistani rupees
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Pakistani Rupee
|1 TMT
|81.25890 PKR
|5 TMT
|406.29450 PKR
|10 TMT
|812.58900 PKR
|20 TMT
|1625.17800 PKR
|50 TMT
|4062.94500 PKR
|100 TMT
|8125.89000 PKR
|250 TMT
|20314.72500 PKR
|500 TMT
|40629.45000 PKR
|1000 TMT
|81258.90000 PKR
|2000 TMT
|162517.80000 PKR
|5000 TMT
|406294.50000 PKR
|10000 TMT
|812589.00000 PKR