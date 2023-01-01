ألف بيزو فلبيني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل PHP إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ php
٤٠٥٫٨٥ czk

1.00000 PHP = 0.40585 CZK

Mid-market exchange rate at 00:11
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.072789.1951.465521.646510.9648518.7528
1GBP1.1532711.2371102.8651.690131.898851.1127321.6269
1USD0.932250.808342183.151.36621.534920.899517.4819
1INR0.01121140.009721490.012026510.01643050.01845960.01081780.210245

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Philippine Peso / الجمهورية التشيكية كورونا
1 PHP0.40585 CZK
5 PHP2.02926 CZK
10 PHP4.05851 CZK
20 PHP8.11702 CZK
50 PHP20.29255 CZK
100 PHP40.58510 CZK
250 PHP101.46275 CZK
500 PHP202.92550 CZK
1000 PHP405.85100 CZK
2000 PHP811.70200 CZK
5000 PHP2029.25500 CZK
10000 PHP4058.51000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Philippine Peso
1 CZK2.46396 PHP
5 CZK12.31980 PHP
10 CZK24.63960 PHP
20 CZK49.27920 PHP
50 CZK123.19800 PHP
100 CZK246.39600 PHP
250 CZK615.99000 PHP
500 CZK1231.98000 PHP
1000 CZK2463.96000 PHP
2000 CZK4927.92000 PHP
5000 CZK12319.80000 PHP
10000 CZK24639.60000 PHP