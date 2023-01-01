1 بيزو فلبيني إلى كولون كوستاريكي

تحويل PHP إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

١ php
٩٫٥٠ crc

1.00000 PHP = 9.49829 CRC

Mid-market exchange rate at 00:08
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.3660.932251.535040.8083751310.21149.5257.30125
1CAD0.73206410.682451.123750.591782959.158109.4625.34499
1EUR1.07271.4653111.646630.86711405.46160.3957.83205
1AUD0.651450.8898810.60729910.526616853.53697.40814.7564

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / كوستاريكا كولوين
1 PHP9.49829 CRC
5 PHP47.49145 CRC
10 PHP94.98290 CRC
20 PHP189.96580 CRC
50 PHP474.91450 CRC
100 PHP949.82900 CRC
250 PHP2374.57250 CRC
500 PHP4749.14500 CRC
1000 PHP9498.29000 CRC
2000 PHP18996.58000 CRC
5000 PHP47491.45000 CRC
10000 PHP94982.90000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Philippine Peso
1 CRC0.10528 PHP
5 CRC0.52641 PHP
10 CRC1.05282 PHP
20 CRC2.10564 PHP
50 CRC5.26410 PHP
100 CRC10.52820 PHP
250 CRC26.32050 PHP
500 CRC52.64100 PHP
1000 CRC105.28200 PHP
2000 CRC210.56400 PHP
5000 CRC526.41000 PHP
10000 CRC1052.82000 PHP