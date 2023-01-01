2000 بيزو فلبيني إلى كولون كوستاريكي

تحويل PHP إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ php
١٩٬٠٠٢٫٨٨ crc

1.00000 PHP = 9.50144 CRC

Mid-market exchange rate at 00:09
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.366150.932251.534920.8083091310.12149.5057.30125
1CAD0.73198410.6823751.123540.59167958.987109.4355.3444
1EUR1.07271.4654711.646510.867051405.37160.3757.83205
1AUD0.65150.8900470.60734610.526614853.54397.40254.75676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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PHP إلى KRW

PHP إلى JPY

PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / كوستاريكا كولوين
1 PHP9.50144 CRC
5 PHP47.50720 CRC
10 PHP95.01440 CRC
20 PHP190.02880 CRC
50 PHP475.07200 CRC
100 PHP950.14400 CRC
250 PHP2375.36000 CRC
500 PHP4750.72000 CRC
1000 PHP9501.44000 CRC
2000 PHP19002.88000 CRC
5000 PHP47507.20000 CRC
10000 PHP95014.40000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Philippine Peso
1 CRC0.10525 PHP
5 CRC0.52624 PHP
10 CRC1.05247 PHP
20 CRC2.10494 PHP
50 CRC5.26235 PHP
100 CRC10.52470 PHP
250 CRC26.31175 PHP
500 CRC52.62350 PHP
1000 CRC105.24700 PHP
2000 CRC210.49400 PHP
5000 CRC526.23500 PHP
10000 CRC1052.47000 PHP