5 بيزو فلبيني إلى كولون كوستاريكي

تحويل PHP إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

٥ php
٤٧٫٥٢ crc

1.00000 PHP = 9.50395 CRC

Mid-market exchange rate at 00:10
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.366150.932251.534920.8083091311.45149.4957.30125
1CAD0.73198410.6823751.123540.59167959.96109.4285.3444
1EUR1.07271.4654711.646510.86711406.79160.3657.83205
1AUD0.65150.8900470.60734610.526614854.4197.3964.75676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Philippine Peso / كوستاريكا كولوين
1 PHP9.50395 CRC
5 PHP47.51975 CRC
10 PHP95.03950 CRC
20 PHP190.07900 CRC
50 PHP475.19750 CRC
100 PHP950.39500 CRC
250 PHP2375.98750 CRC
500 PHP4751.97500 CRC
1000 PHP9503.95000 CRC
2000 PHP19007.90000 CRC
5000 PHP47519.75000 CRC
10000 PHP95039.50000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Philippine Peso
1 CRC0.10522 PHP
5 CRC0.52609 PHP
10 CRC1.05219 PHP
20 CRC2.10438 PHP
50 CRC5.26095 PHP
100 CRC10.52190 PHP
250 CRC26.30475 PHP
500 CRC52.60950 PHP
1000 CRC105.21900 PHP
2000 CRC210.43800 PHP
5000 CRC526.09500 PHP
10000 CRC1052.19000 PHP