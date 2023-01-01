10 سول بيروفي إلى ليو مولدوفي

تحويل PEN إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٠ pen
٤٨٫١٠ mdl

1.00000 PEN = 4.80965 MDL

Mid-market exchange rate at 22:18
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0726589.19081.465291.64770.9643518.7274
1GBP1.1531411.2369102.8481.689671.91.1120321.595
1USD0.932250.808473183.151.366051.53610.89917.459
1INR0.01121190.009723060.012026510.01642870.01847380.01081180.20997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيرو نويفو سولس

PEN إلى USD

PEN إلى EUR

PEN إلى GBP

PEN إلى INR

PEN إلى JPY

PEN إلى RUB

PEN إلى AUD

PEN إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / مولدوفى Leu
1 PEN4.80965 MDL
5 PEN24.04825 MDL
10 PEN48.09650 MDL
20 PEN96.19300 MDL
50 PEN240.48250 MDL
100 PEN480.96500 MDL
250 PEN1202.41250 MDL
500 PEN2404.82500 MDL
1000 PEN4809.65000 MDL
2000 PEN9619.30000 MDL
5000 PEN24048.25000 MDL
10000 PEN48096.50000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / Peruvian Nuevo Sol
1 MDL0.20791 PEN
5 MDL1.03957 PEN
10 MDL2.07915 PEN
20 MDL4.15830 PEN
50 MDL10.39575 PEN
100 MDL20.79150 PEN
250 MDL51.97875 PEN
500 MDL103.95750 PEN
1000 MDL207.91500 PEN
2000 MDL415.83000 PEN
5000 MDL1039.57500 PEN
10000 MDL2079.15000 PEN