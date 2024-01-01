سول بيروفي إلى كونا كرواتية

تحويل PEN إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 pen
1,874.84 hrk

S/.1.000 PEN = kn1.875 HRK

Mid-market exchange rate at 15:59
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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PEN إلى HRK مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11893.6821.511.6490.94921.343
1 GBP1.18111.319110.6041.7831.9471.1225.198
1 USD0.8950.758183.8321.3511.4760.84919.099
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيرو نويفو سول

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Croatian Kuna
1 PEN١٫٨٧٤٨٤ HRK
5 PEN٩٫٣٧٤٢٠ HRK
10 PEN١٨٫٧٤٨٤٠ HRK
20 PEN٣٧٫٤٩٦٨٠ HRK
50 PEN٩٣٫٧٤٢٠٠ HRK
100 PEN١٨٧٫٤٨٤٠٠ HRK
250 PEN٤٦٨٫٧١٠٠٠ HRK
500 PEN٩٣٧٫٤٢٠٠٠ HRK
1000 PEN١٬٨٧٤٫٨٤٠٠٠ HRK
2000 PEN٣٬٧٤٩٫٦٨٠٠٠ HRK
5000 PEN٩٬٣٧٤٫٢٠٠٠٠ HRK
10000 PEN١٨٬٧٤٨٫٤٠٠٠٠ HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / Peruvian Nuevo Sol
1 HRK٠٫٥٣٣٣٨ PEN
5 HRK٢٫٦٦٦٩٠ PEN
10 HRK٥٫٣٣٣٧٩ PEN
20 HRK١٠٫٦٦٧٥٨ PEN
50 HRK٢٦٫٦٦٨٩٥ PEN
100 HRK٥٣٫٣٣٧٩٠ PEN
250 HRK١٣٣٫٣٤٤٧٥ PEN
500 HRK٢٦٦٫٦٨٩٥٠ PEN
1000 HRK٥٣٣٫٣٧٩٠٠ PEN
2000 HRK١٬٠٦٦٫٧٥٨٠٠ PEN
5000 HRK٢٬٦٦٦٫٨٩٥٠٠ PEN
10000 HRK٥٬٣٣٣٫٧٩٠٠٠ PEN