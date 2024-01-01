Peru Nuevo solünden Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile PEN → HRK çevirin

1.000 pen
1.820,46 hrk

1.00000 PEN = 1.82046 HRK

16:48 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85541.0758589.31951.452241.653370.94788518.3761
1 GBP1.1690411.25775104.4211.697771.932921.1081221.483
1 USD0.92950.795071183.02231.349851.536810.8810517.0805
1 INR0.01119580.009576590.012044910.01625890.01851080.01061220.205734

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Peru Nuevo solünden Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PEN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PEN → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Peru Nuevo solü için en iyi döviz çiftleri

PEN → USD

PEN → EUR

PEN → GBP

PEN → INR

PEN → JPY

PEN → RUB

PEN → AUD

PEN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Hırvat Kunası
1 PEN1.82046 HRK
5 PEN9.10230 HRK
10 PEN18.20460 HRK
20 PEN36.40920 HRK
50 PEN91.02300 HRK
100 PEN182.04600 HRK
250 PEN455.11500 HRK
500 PEN910.23000 HRK
1000 PEN1820.46000 HRK
2000 PEN3640.92000 HRK
5000 PEN9102.30000 HRK
10000 PEN18204.60000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Peru Nuevo Solü
1 HRK0.54931 PEN
5 HRK2.74655 PEN
10 HRK5.49310 PEN
20 HRK10.98620 PEN
50 HRK27.46550 PEN
100 HRK54.93100 PEN
250 HRK137.32750 PEN
500 HRK274.65500 PEN
1000 HRK549.31000 PEN
2000 HRK1098.62000 PEN
5000 HRK2746.55000 PEN
10000 HRK5493.10000 PEN