بالبوا بنمي إلى فرنك سويسري

تحويل PAB إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 pab
107,595 xpf

B/.1.000 PAB = ₣107.6 XPF

Mid-market exchange rate at 15:47
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PAB إلى XPF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11993.7761.5111.6490.94921.362
1 GBP1.1811.32110.6621.7831.9461.1225.208
1 USD0.8940.757183.8221.3511.4740.84819.094
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Panamanian Balboa / فرنك الـ CFP
1 PAB١٠٧٫٥٩٥٠٠ XPF
5 PAB٥٣٧٫٩٧٥٠٠ XPF
10 PAB١٬٠٧٥٫٩٥٠٠٠ XPF
20 PAB٢٬١٥١٫٩٠٠٠٠ XPF
50 PAB٥٬٣٧٩٫٧٥٠٠٠ XPF
100 PAB١٠٬٧٥٩٫٥٠٠٠٠ XPF
250 PAB٢٦٬٨٩٨٫٧٥٠٠٠ XPF
500 PAB٥٣٬٧٩٧٫٥٠٠٠٠ XPF
1000 PAB١٠٧٬٥٩٥٫٠٠٠٠٠ XPF
2000 PAB٢١٥٬١٩٠٫٠٠٠٠٠ XPF
5000 PAB٥٣٧٬٩٧٥٫٠٠٠٠٠ XPF
10000 PAB١٬٠٧٥٬٩٥٠٫٠٠٠٠٠ XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Panamanian Balboa
1 XPF٠٫٠٠٩٢٩ PAB
5 XPF٠٫٠٤٦٤٧ PAB
10 XPF٠٫٠٩٢٩٤ PAB
20 XPF٠٫١٨٥٨٨ PAB
50 XPF٠٫٤٦٤٧١ PAB
100 XPF٠٫٩٢٩٤١ PAB
250 XPF٢٫٣٢٣٥٣ PAB
500 XPF٤٫٦٤٧٠٦ PAB
1000 XPF٩٫٢٩٤١١ PAB
2000 XPF١٨٫٥٨٨٢٢ PAB
5000 XPF٤٦٫٤٧٠٥٥ PAB
10000 XPF٩٢٫٩٤١١٠ PAB