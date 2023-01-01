100 فرنك سويسري إلى بالبوا بنمي

تحويل XPF إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ xpf
٠٫٩١ pab

1.00000 XPF = 0.00906 PAB

Mid-market exchange rate at 03:44
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87441.083390.12511.484881.674210.962718.7655
1 GBP1.1436411.23895103.0741.698231.914771.1009821.4617
1 USD0.92310.807135183.1951.37071.545480.888717.3225
1 INR0.01109570.009701730.0120210.01647570.01857650.01068210.208216

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Panamanian Balboa
1 XPF0.00906 PAB
5 XPF0.04532 PAB
10 XPF0.09065 PAB
20 XPF0.18129 PAB
50 XPF0.45323 PAB
100 XPF0.90645 PAB
250 XPF2.26613 PAB
500 XPF4.53227 PAB
1000 XPF9.06454 PAB
2000 XPF18.12908 PAB
5000 XPF45.32270 PAB
10000 XPF90.64540 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / فرنك الـ CFP
1 PAB110.32000 XPF
5 PAB551.60000 XPF
10 PAB1103.20000 XPF
20 PAB2206.40000 XPF
50 PAB5516.00000 XPF
100 PAB11032.00000 XPF
250 PAB27580.00000 XPF
500 PAB55160.00000 XPF
1000 PAB110320.00000 XPF
2000 PAB220640.00000 XPF
5000 PAB551600.00000 XPF
10000 PAB1103200.00000 XPF