500 بالبوا بنمي إلى فرنك سويسري

تحويل PAB إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ pab
٥٥٬٦٩٣ xpf

1.00000 PAB = 111.38500 XPF

Mid-market exchange rate at 20:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.07389.221.465291.646970.9647518.7432
1GBP1.1538711.2381102.9481.690751.900381.1131921.6271
1USD0.931950.807689183.151.36561.534920.8991517.468
1INR0.01120830.009713640.012026510.01642330.01845960.01081360.210078

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Panamanian Balboa / فرنك الـ CFP
1 PAB111.38500 XPF
5 PAB556.92500 XPF
10 PAB1113.85000 XPF
20 PAB2227.70000 XPF
50 PAB5569.25000 XPF
100 PAB11138.50000 XPF
250 PAB27846.25000 XPF
500 PAB55692.50000 XPF
1000 PAB111385.00000 XPF
2000 PAB222770.00000 XPF
5000 PAB556925.00000 XPF
10000 PAB1113850.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Panamanian Balboa
1 XPF0.00898 PAB
5 XPF0.04489 PAB
10 XPF0.08978 PAB
20 XPF0.17956 PAB
50 XPF0.44889 PAB
100 XPF0.89779 PAB
250 XPF2.24447 PAB
500 XPF4.48894 PAB
1000 XPF8.97787 PAB
2000 XPF17.95574 PAB
5000 XPF44.88935 PAB
10000 XPF89.77870 PAB