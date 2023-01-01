1 بالبوا بنمي إلى فرنك سويسري
تحويل PAB إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي
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حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى فرنك سويسري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Panamanian Balboa / فرنك الـ CFP
|1 PAB
|111.38500 XPF
|5 PAB
|556.92500 XPF
|10 PAB
|1113.85000 XPF
|20 PAB
|2227.70000 XPF
|50 PAB
|5569.25000 XPF
|100 PAB
|11138.50000 XPF
|250 PAB
|27846.25000 XPF
|500 PAB
|55692.50000 XPF
|1000 PAB
|111385.00000 XPF
|2000 PAB
|222770.00000 XPF
|5000 PAB
|556925.00000 XPF
|10000 PAB
|1113850.00000 XPF