Panama balboasından CFP frangına

Reel döviz kuru ile PAB → XPF çevirin

1.000 pab
111.096 xpf

1.00000 PAB = 111.09600 XPF

16:42 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552551.0758589.31531.452131.652990.94767518.3705
1 GBP1.1692411.25795104.4331.697921.932781.1080621.4799
1 USD0.92950.794944183.01841.349751.536450.8808517.0753
1 INR0.01119630.009575520.012045510.01625840.01850740.01061030.205681

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Panama balboasından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PAB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PAB → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Panama balboası için en iyi döviz çiftleri

PAB → USD

PAB → EUR

PAB → GBP

PAB → INR

PAB → JPY

PAB → RUB

PAB → AUD

PAB → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Panama Balboası / CFP Frangı
1 PAB111.09600 XPF
5 PAB555.48000 XPF
10 PAB1110.96000 XPF
20 PAB2221.92000 XPF
50 PAB5554.80000 XPF
100 PAB11109.60000 XPF
250 PAB27774.00000 XPF
500 PAB55548.00000 XPF
1000 PAB111096.00000 XPF
2000 PAB222192.00000 XPF
5000 PAB555480.00000 XPF
10000 PAB1110960.00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Panama Balboası
1 XPF0.00900 PAB
5 XPF0.04501 PAB
10 XPF0.09001 PAB
20 XPF0.18002 PAB
50 XPF0.45006 PAB
100 XPF0.90012 PAB
250 XPF2.25030 PAB
500 XPF4.50061 PAB
1000 XPF9.00122 PAB
2000 XPF18.00244 PAB
5000 XPF45.00610 PAB
10000 XPF90.01220 PAB