20 İsviçre frangından Panama balboasına

Reel döviz kuru ile XPF → PAB çevirin

20 xpf
0,18 pab

1,000₣ XPF = 0,009102B/. PAB

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XPF → PAB çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 XPF → PABSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00910,0091
Düşük0,00900,0090
Ortalama0,00910,0091
Değişim1.11%1.22%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XPF → PAB istatistikleri

XPF → PAB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0091, en düşük 0,0090 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0091 oldu. XPF → PAB kurundaki değişiklik 1.11 değerindeydi.

XPF → PAB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0091, en düşük 0,0090 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0091 oldu. XPF → PAB kurundaki değişiklik 1.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsviçre frangından Panama balboasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PAB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → PAB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Panama Balboası
1 XPF0,00910 PAB
5 XPF0,04551 PAB
10 XPF0,09102 PAB
20 XPF0,18204 PAB
50 XPF0,45509 PAB
100 XPF0,91018 PAB
250 XPF2,27544 PAB
500 XPF4,55088 PAB
1000 XPF9,10175 PAB
2000 XPF18,20350 PAB
5000 XPF45,50875 PAB
10000 XPF91,01750 PAB
Çevrim kurları Panama Balboası / CFP Frangı
1 PAB109,86900 XPF
5 PAB549,34500 XPF
10 PAB1.098,69000 XPF
20 PAB2.197,38000 XPF
50 PAB5.493,45000 XPF
100 PAB10.986,90000 XPF
250 PAB27.467,25000 XPF
500 PAB54.934,50000 XPF
1000 PAB109.869,00000 XPF
2000 PAB219.738,00000 XPF
5000 PAB549.345,00000 XPF
10000 PAB1.098.690,00000 XPF