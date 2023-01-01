10 بالبوا بنمي إلى ليو روماني

تحويل PAB إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٠ pab
٤٦٫٣٢ ron

1.00000 PAB = 4.63244 RON

Mid-market exchange rate at 20:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.07389.221.465291.646970.9647518.7432
1GBP1.1538711.2381102.9481.690751.900381.1131921.6271
1USD0.931950.807689183.151.36561.534920.8991517.468
1INR0.01120830.009713640.012026510.01642330.01845960.01081360.210078

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Panamanian Balboa / Romanian Leu
1 PAB4.63244 RON
5 PAB23.16220 RON
10 PAB46.32440 RON
20 PAB92.64880 RON
50 PAB231.62200 RON
100 PAB463.24400 RON
250 PAB1158.11000 RON
500 PAB2316.22000 RON
1000 PAB4632.44000 RON
2000 PAB9264.88000 RON
5000 PAB23162.20000 RON
10000 PAB46324.40000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Panamanian Balboa
1 RON0.21587 PAB
5 RON1.07934 PAB
10 RON2.15869 PAB
20 RON4.31738 PAB
50 RON10.79345 PAB
100 RON21.58690 PAB
250 RON53.96725 PAB
500 RON107.93450 PAB
1000 RON215.86900 PAB
2000 RON431.73800 PAB
5000 RON1079.34500 PAB
10000 RON2158.69000 PAB