10 ليو روماني إلى بالبوا بنمي

تحويل RON إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

١٠ ron
٢٫١٦ pab

1.00000 RON = 0.21590 PAB

Mid-market exchange rate at 15:26
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.073189.30071.467951.651940.963918.8557
1GBP1.1535411.2379103.0151.693391.905631.1118921.7514
1USD0.93190.80782183.21751.367951.539410.898217.5712
1INR0.01119810.009707330.012016710.01643820.01849860.01079340.211148

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / Panamanian Balboa
1 RON0.21590 PAB
5 RON1.07951 PAB
10 RON2.15902 PAB
20 RON4.31804 PAB
50 RON10.79510 PAB
100 RON21.59020 PAB
250 RON53.97550 PAB
500 RON107.95100 PAB
1000 RON215.90200 PAB
2000 RON431.80400 PAB
5000 RON1079.51000 PAB
10000 RON2159.02000 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / Romanian Leu
1 PAB4.63173 RON
5 PAB23.15865 RON
10 PAB46.31730 RON
20 PAB92.63460 RON
50 PAB231.58650 RON
100 PAB463.17300 RON
250 PAB1157.93250 RON
500 PAB2315.86500 RON
1000 PAB4631.73000 RON
2000 PAB9263.46000 RON
5000 PAB23158.65000 RON
10000 PAB46317.30000 RON