5000 ليو روماني إلى بالبوا بنمي

تحويل RON إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ ron
١٬٠٧٩٫٦٥ pab

1.00000 RON = 0.21593 PAB

Mid-market exchange rate at 15:27
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.073289.3091.468141.652090.963818.8548
1GBP1.1535411.23795103.0191.693521.905711.1117821.7493
1USD0.93180.807787183.21751.3681.539410.898117.5688
1INR0.01119710.009706940.012016710.01643890.01849860.01079220.211119

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / Panamanian Balboa
1 RON0.21593 PAB
5 RON1.07965 PAB
10 RON2.15930 PAB
20 RON4.31860 PAB
50 RON10.79650 PAB
100 RON21.59300 PAB
250 RON53.98250 PAB
500 RON107.96500 PAB
1000 RON215.93000 PAB
2000 RON431.86000 PAB
5000 RON1079.65000 PAB
10000 RON2159.30000 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / Romanian Leu
1 PAB4.63114 RON
5 PAB23.15570 RON
10 PAB46.31140 RON
20 PAB92.62280 RON
50 PAB231.55700 RON
100 PAB463.11400 RON
250 PAB1157.78500 RON
500 PAB2315.57000 RON
1000 PAB4631.14000 RON
2000 PAB9262.28000 RON
5000 PAB23155.70000 RON
10000 PAB46311.40000 RON