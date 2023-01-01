روبية نيبالية إلى جنيه سانت هيليني

تحويل NPR إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ npr
٦٫١٣ shp

1.00000 NPR = 0.00613 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

NPR إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 SHP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.065588.30811.436351.663670.964518.3612
1GBP1.1527411.22825101.7971.655741.917791.1118221.1658
1USD0.938550.814166182.87951.348051.56140.9052517.2325
1INR0.0113240.00982350.012065710.01626520.01883940.01092250.207922

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Nepalese Rupee / جنيه سانت هيلانة
1 NPR0.00613 SHP
5 NPR0.03067 SHP
10 NPR0.06133 SHP
20 NPR0.12266 SHP
50 NPR0.30665 SHP
100 NPR0.61331 SHP
250 NPR1.53327 SHP
500 NPR3.06655 SHP
1000 NPR6.13309 SHP
2000 NPR12.26618 SHP
5000 NPR30.66545 SHP
10000 NPR61.33090 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / Nepalese Rupee
1 SHP163.05000 NPR
5 SHP815.25000 NPR
10 SHP1630.50000 NPR
20 SHP3261.00000 NPR
50 SHP8152.50000 NPR
100 SHP16305.00000 NPR
250 SHP40762.50000 NPR
500 SHP81525.00000 NPR
1000 SHP163050.00000 NPR
2000 SHP326100.00000 NPR
5000 SHP815250.00000 NPR
10000 SHP1630500.00000 NPR