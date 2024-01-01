1 روبية نيبالية إلى جنيه سانت هيليني

تحويل NPR إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

1 npr
0.01 shp

₨1.000 NPR = £0.005680 SHP

Mid-market exchange rate at 07:25
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

NPR إلى SHP مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11293.3371.5121.6540.94621.684
1 GBP1.17911.312110.0421.7821.951.11625.565
1 USD0.8990.762183.9021.3591.4870.85119.492
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Nepalese Rupee / جنيه سانت هيلانة
1 NPR٠٫٠٠٥٦٨ SHP
5 NPR٠٫٠٢٨٤٠ SHP
10 NPR٠٫٠٥٦٨٠ SHP
20 NPR٠٫١١٣٥٩ SHP
50 NPR٠٫٢٨٣٩٨ SHP
100 NPR٠٫٥٦٧٩٧ SHP
250 NPR١٫٤١٩٩٢ SHP
500 NPR٢٫٨٣٩٨٤ SHP
1000 NPR٥٫٦٧٩٦٨ SHP
2000 NPR١١٫٣٥٩٣٦ SHP
5000 NPR٢٨٫٣٩٨٤٠ SHP
10000 NPR٥٦٫٧٩٦٨٠ SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / Nepalese Rupee
1 SHP١٧٦٫٠٦٦٠٠ NPR
5 SHP٨٨٠٫٣٣٠٠٠ NPR
10 SHP١٬٧٦٠٫٦٦٠٠٠ NPR
20 SHP٣٬٥٢١٫٣٢٠٠٠ NPR
50 SHP٨٬٨٠٣٫٣٠٠٠٠ NPR
100 SHP١٧٬٦٠٦٫٦٠٠٠٠ NPR
250 SHP٤٤٬٠١٦٫٥٠٠٠٠ NPR
500 SHP٨٨٬٠٣٣٫٠٠٠٠٠ NPR
1000 SHP١٧٦٬٠٦٦٫٠٠٠٠٠ NPR
2000 SHP٣٥٢٬١٣٢٫٠٠٠٠٠ NPR
5000 SHP٨٨٠٬٣٣٠٫٠٠٠٠٠ NPR
10000 SHP١٬٧٦٠٬٦٦٠٫٠٠٠٠٠ NPR