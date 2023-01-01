روبية نيبالية إلى كرونة نروجية

تحويل NPR إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ npr
٨١٫١١ nok

1.00000 NPR = 0.08111 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 0:28 UTC
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NPR إلى NOK مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065588.30811.43641.663410.964418.3621
1GBP1.1528711.2283101.8011.655871.917571.1118321.1677
1USD0.938550.814133182.87951.34811.561160.905117.2333
1INR0.0113240.00982310.012065710.01626580.01883650.01092070.207932

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Nepalese Rupee / كروني نرويجي
1 NPR0.08111 NOK
5 NPR0.40555 NOK
10 NPR0.81111 NOK
20 NPR1.62222 NOK
50 NPR4.05555 NOK
100 NPR8.11109 NOK
250 NPR20.27773 NOK
500 NPR40.55545 NOK
1000 NPR81.11090 NOK
2000 NPR162.22180 NOK
5000 NPR405.55450 NOK
10000 NPR811.10900 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Nepalese Rupee
1 NOK12.32880 NPR
5 NOK61.64400 NPR
10 NOK123.28800 NPR
20 NOK246.57600 NPR
50 NOK616.44000 NPR
100 NOK1232.88000 NPR
250 NOK3082.20000 NPR
500 NOK6164.40000 NPR
1000 NOK12328.80000 NPR
2000 NOK24657.60000 NPR
5000 NOK61644.00000 NPR
10000 NOK123288.00000 NPR