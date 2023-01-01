Непальские рупии в норвежские кроны

Сконвертируйте NPR в NOK по реальному обменному курсу

1 000 npr
80,59 nok

1.00000 NPR = 0.08059 NOK

Среднерыночный курс в 2:29 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса NPR к NOK

1 мин. назад 1 NPR → 0 NOK
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86111.075189.10321.458211.678140.9588518.54
1GBP1.1613111.24855103.4791.693471.948881.1135221.5311
1USD0.930150.800929182.8791.356351.560910.8918517.2449
1INR0.01122290.009663840.012065810.01636540.01883370.01076090.208073

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из непальских рупий в норвежские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NPR из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NPR в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for непальская рупия

NPR в USD

NPR в EUR

NPR в GBP

NPR в INR

NPR в JPY

NPR в RUB

NPR в AUD

NPR в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Непальская рупия / Норвежская крона
1 NPR0.08059 NOK
5 NPR0.40295 NOK
10 NPR0.80589 NOK
20 NPR1.61179 NOK
50 NPR4.02947 NOK
100 NPR8.05894 NOK
250 NPR20.14735 NOK
500 NPR40.29470 NOK
1000 NPR80.58940 NOK
2000 NPR161.17880 NOK
5000 NPR402.94700 NOK
10000 NPR805.89400 NOK
Обменные курсы Норвежская крона / Непальская рупия
1 NOK12.40860 NPR
5 NOK62.04300 NPR
10 NOK124.08600 NPR
20 NOK248.17200 NPR
50 NOK620.43000 NPR
100 NOK1240.86000 NPR
250 NOK3102.15000 NPR
500 NOK6204.30000 NPR
1000 NOK12408.60000 NPR
2000 NOK24817.20000 NPR
5000 NOK62043.00000 NPR
10000 NOK124086.00000 NPR