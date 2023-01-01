روبية نيبالية إلى بيزو مكسيكي

تحويل NPR إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ npr
١٢٩٫٦٢ mxn

1.00000 NPR = 0.12962 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:27 UTC
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50+ currencies in one account

NPR إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065588.30811.436351.663670.964418.3619
1GBP1.1528711.22835101.8051.655881.917951.1118321.1683
1USD0.938550.8141182.87951.348051.56140.905217.2331
1INR0.0113240.00982270.012065710.01626520.01883940.01092190.20793

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Mexican Peso
1 NPR0.12962 MXN
5 NPR0.64810 MXN
10 NPR1.29621 MXN
20 NPR2.59242 MXN
50 NPR6.48105 MXN
100 NPR12.96210 MXN
250 NPR32.40525 MXN
500 NPR64.81050 MXN
1000 NPR129.62100 MXN
2000 NPR259.24200 MXN
5000 NPR648.10500 MXN
10000 NPR1296.21000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / Nepalese Rupee
1 MXN7.71480 NPR
5 MXN38.57400 NPR
10 MXN77.14800 NPR
20 MXN154.29600 NPR
50 MXN385.74000 NPR
100 MXN771.48000 NPR
250 MXN1928.70000 NPR
500 MXN3857.40000 NPR
1000 MXN7714.80000 NPR
2000 MXN15429.60000 NPR
5000 MXN38574.00000 NPR
10000 MXN77148.00000 NPR