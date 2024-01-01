1 روبية نيبالية إلى جنيه جيرزي

تحويل NPR إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1 npr
0.01 jep

₨1.000 NPR = £0.005678 JEP

Mid-market exchange rate at 06:45
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NPR إلى JEP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11393.3141.5121.6550.94721.698
1 GBP1.17911.312110.0491.7831.9511.11725.59
1 USD0.8990.762183.8661.3591.4870.85119.501
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.233

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل روبية نيبالية إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / جنيه جيرسي
1 NPR٠٫٠٠٥٦٨ JEP
5 NPR٠٫٠٢٨٣٩ JEP
10 NPR٠٫٠٥٦٧٨ JEP
20 NPR٠٫١١٣٥٥ JEP
50 NPR٠٫٢٨٣٨٨ JEP
100 NPR٠٫٥٦٧٧٥ JEP
250 NPR١٫٤١٩٣٩ JEP
500 NPR٢٫٨٣٨٧٧ JEP
1000 NPR٥٫٦٧٧٥٤ JEP
2000 NPR١١٫٣٥٥٠٨ JEP
5000 NPR٢٨٫٣٨٧٧٠ JEP
10000 NPR٥٦٫٧٧٥٤٠ JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Nepalese Rupee
1 JEP١٧٦٫١٣٣٠٠ NPR
5 JEP٨٨٠٫٦٦٥٠٠ NPR
10 JEP١٬٧٦١٫٣٣٠٠٠ NPR
20 JEP٣٬٥٢٢٫٦٦٠٠٠ NPR
50 JEP٨٬٨٠٦٫٦٥٠٠٠ NPR
100 JEP١٧٬٦١٣٫٣٠٠٠٠ NPR
250 JEP٤٤٬٠٣٣٫٢٥٠٠٠ NPR
500 JEP٨٨٬٠٦٦٫٥٠٠٠٠ NPR
1000 JEP١٧٦٬١٣٣٫٠٠٠٠٠ NPR
2000 JEP٣٥٢٬٢٦٦٫٠٠٠٠٠ NPR
5000 JEP٨٨٠٬٦٦٥٫٠٠٠٠٠ NPR
10000 JEP١٬٧٦١٬٣٣٠٫٠٠٠٠٠ NPR