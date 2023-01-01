كوردبا نيكاراغوا إلى نيراس نيجيري

تحويل NIO إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 nio
21001 ngn

1.00000 NIO = 21.00100 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:0 UTC
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NIO إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NIO → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.631.436921.662820.9645518.3648
1GBP1.15311.2293102.1881.656731.917191.1121321.1741
1USD0.93790.813471183.1271.34771.559580.9046517.2245
1INR0.01128290.009785880.012029810.01621250.01876140.01088270.207207

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوردبا نيكاراغوا إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NIO في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NIO الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نيكاراغوا قرطبة

NIO إلى USD

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NIO إلى GBP

NIO إلى INR

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NIO إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نيكاراغوا كوردوبا / النيرة النيجيرية
1 NIO21.00100 NGN
5 NIO105.00500 NGN
10 NIO210.01000 NGN
20 NIO420.02000 NGN
50 NIO1050.05000 NGN
100 NIO2100.10000 NGN
250 NIO5250.25000 NGN
500 NIO10500.50000 NGN
1000 NIO21001.00000 NGN
2000 NIO42002.00000 NGN
5000 NIO105005.00000 NGN
10000 NIO210010.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / نيكاراغوا كوردوبا
1 NGN0.04762 NIO
5 NGN0.23808 NIO
10 NGN0.47617 NIO
20 NGN0.95234 NIO
50 NGN2.38084 NIO
100 NGN4.76169 NIO
250 NGN11.90422 NIO
500 NGN23.80845 NIO
1000 NGN47.61690 NIO
2000 NGN95.23380 NIO
5000 NGN238.08450 NIO
10000 NGN476.16900 NIO