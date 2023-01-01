دولار ناميبي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل NAD إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nad
٣٢٬٥١٢ xof

1.00000 NAD = 32.51210 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 23:33 UTC
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NAD إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.662530.964518.3619
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.91681.1120721.1701
1USD0.9380.81357183.1271.347751.559450.904717.2234
1INR0.01128390.009787080.012029810.01621310.01875990.01088330.207194

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

NAD إلى USD

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NAD إلى GBP

NAD إلى INR

NAD إلى JPY

NAD إلى RUB

NAD إلى AUD

NAD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Namibian Dollar / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 NAD32.51210 XOF
5 NAD162.56050 XOF
10 NAD325.12100 XOF
20 NAD650.24200 XOF
50 NAD1625.60500 XOF
100 NAD3251.21000 XOF
250 NAD8128.02500 XOF
500 NAD16256.05000 XOF
1000 NAD32512.10000 XOF
2000 NAD65024.20000 XOF
5000 NAD162560.50000 XOF
10000 NAD325121.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Namibian Dollar
1 XOF0.03076 NAD
5 XOF0.15379 NAD
10 XOF0.30758 NAD
20 XOF0.61516 NAD
50 XOF1.53789 NAD
100 XOF3.07578 NAD
250 XOF7.68945 NAD
500 XOF15.37890 NAD
1000 XOF30.75780 NAD
2000 XOF61.51560 NAD
5000 XOF153.78900 NAD
10000 XOF307.57800 NAD