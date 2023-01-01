1 فرنك غرب إفريقي إلى دولار ناميبي

تحويل XOF إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

١ xof
٠٫٠٣ nad

1.00000 XOF = 0.02968 NAD

Mid-market exchange rate at 00:20
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أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.8050561.368050.921251.5365710.15491.3499844.604
1 GBP1.2421511.699321.144361.9086512.61391.676781049.12
1 CAD0.7309670.5884710.6734231.123187.42290.986733617.378
1 EUR1.085450.873851.4849511.6678711.02261.46525916.775

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Namibian Dollar
1 XOF0.02968 NAD
5 XOF0.14840 NAD
10 XOF0.29681 NAD
20 XOF0.59362 NAD
50 XOF1.48405 NAD
100 XOF2.96809 NAD
250 XOF7.42023 NAD
500 XOF14.84045 NAD
1000 XOF29.68090 NAD
2000 XOF59.36180 NAD
5000 XOF148.40450 NAD
10000 XOF296.80900 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 NAD33.69160 XOF
5 NAD168.45800 XOF
10 NAD336.91600 XOF
20 NAD673.83200 XOF
50 NAD1684.58000 XOF
100 NAD3369.16000 XOF
250 NAD8422.90000 XOF
500 NAD16845.80000 XOF
1000 NAD33691.60000 XOF
2000 NAD67383.20000 XOF
5000 NAD168458.00000 XOF
10000 NAD336916.00000 XOF