دولار ناميبي إلى دينار أردني

تحويل NAD إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

1000 nad
37.409 jod

1.00000 NAD = 0.03741 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:24 UTC
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NAD إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0659588.60921.436471.661780.964418.3625
1GBP1.15311.22905102.1671.656271.916051.1119621.1721
1USD0.938150.813637183.1271.34761.558970.9047517.2264
1INR0.01128550.009787870.012029810.01621130.01875410.01088390.20723

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

NAD إلى USD

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NAD إلى INR

NAD إلى JPY

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Namibian Dollar / الدينار الأردني
1 NAD0.03741 JOD
5 NAD0.18705 JOD
10 NAD0.37409 JOD
20 NAD0.74819 JOD
50 NAD1.87047 JOD
100 NAD3.74093 JOD
250 NAD9.35233 JOD
500 NAD18.70465 JOD
1000 NAD37.40930 JOD
2000 NAD74.81860 JOD
5000 NAD187.04650 JOD
10000 NAD374.09300 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / Namibian Dollar
1 JOD26.73130 NAD
5 JOD133.65650 NAD
10 JOD267.31300 NAD
20 JOD534.62600 NAD
50 JOD1336.56500 NAD
100 JOD2673.13000 NAD
250 JOD6682.82500 NAD
500 JOD13365.65000 NAD
1000 JOD26731.30000 NAD
2000 JOD53462.60000 NAD
5000 JOD133656.50000 NAD
10000 JOD267313.00000 NAD