Namibya dolarından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile NAD → JOD çevirin

1.000 nad
37,382 jod

1.00000 NAD = 0.03738 JOD

14:47 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563351.077689.44311.454061.652380.948318.3927
1 GBP1.1677711.2584104.451.698021.929621.1073921.4786
1 USD0.9280.79466183.00211.349351.533390.8817.0682
1 INR0.01118030.009573970.012047910.01625680.01847410.01060210.205636

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Namibya dolarından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NAD → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Namibya doları için en iyi döviz çiftleri

NAD → USD

NAD → EUR

NAD → GBP

NAD → INR

NAD → JPY

NAD → RUB

NAD → AUD

NAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Namibya Doları / Ürdün Dinarı
1 NAD0.03738 JOD
5 NAD0.18691 JOD
10 NAD0.37382 JOD
20 NAD0.74763 JOD
50 NAD1.86908 JOD
100 NAD3.73816 JOD
250 NAD9.34540 JOD
500 NAD18.69080 JOD
1000 NAD37.38160 JOD
2000 NAD74.76320 JOD
5000 NAD186.90800 JOD
10000 NAD373.81600 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Namibya Doları
1 JOD26.75110 NAD
5 JOD133.75550 NAD
10 JOD267.51100 NAD
20 JOD535.02200 NAD
50 JOD1337.55500 NAD
100 JOD2675.11000 NAD
250 JOD6687.77500 NAD
500 JOD13375.55000 NAD
1000 JOD26751.10000 NAD
2000 JOD53502.20000 NAD
5000 JOD133755.50000 NAD
10000 JOD267511.00000 NAD