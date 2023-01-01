دولار ناميبي إلى كولون كوستاريكي

تحويل NAD إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

1000 nad
28281.40 crc

1.00000 NAD = 28.28140 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 23:20 UTC
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NAD إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.06688.61341.436491.66160.9644518.361
1GBP1.15311.22915102.1761.656341.915911.1120121.1711
1USD0.93810.81357183.1271.347551.558720.9047517.2242
1INR0.0112850.009787080.012029810.01621070.01875110.01088390.207203

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

NAD إلى USD

NAD إلى EUR

NAD إلى GBP

NAD إلى INR

NAD إلى JPY

NAD إلى RUB

NAD إلى AUD

NAD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Namibian Dollar / كوستاريكا كولوين
1 NAD28.28140 CRC
5 NAD141.40700 CRC
10 NAD282.81400 CRC
20 NAD565.62800 CRC
50 NAD1414.07000 CRC
100 NAD2828.14000 CRC
250 NAD7070.35000 CRC
500 NAD14140.70000 CRC
1000 NAD28281.40000 CRC
2000 NAD56562.80000 CRC
5000 NAD141407.00000 CRC
10000 NAD282814.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Namibian Dollar
1 CRC0.03536 NAD
5 CRC0.17679 NAD
10 CRC0.35359 NAD
20 CRC0.70718 NAD
50 CRC1.76794 NAD
100 CRC3.53589 NAD
250 CRC8.83972 NAD
500 CRC17.67945 NAD
1000 CRC35.35890 NAD
2000 CRC70.71780 NAD
5000 CRC176.79450 NAD
10000 CRC353.58900 NAD