100 روبية موريشية إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل MUR إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

100 mur
1,306 xaf

1.00000 MUR = 13.05770 XAF

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / فرنك فرنك بيك
1 MUR13.05770 XAF
5 MUR65.28850 XAF
10 MUR130.57700 XAF
20 MUR261.15400 XAF
50 MUR652.88500 XAF
100 MUR1305.77000 XAF
250 MUR3264.42500 XAF
500 MUR6528.85000 XAF
1000 MUR13057.70000 XAF
2000 MUR26115.40000 XAF
5000 MUR65288.50000 XAF
10000 MUR130577.00000 XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / Mauritian Rupee
1 XAF0.07658 MUR
5 XAF0.38292 MUR
10 XAF0.76583 MUR
20 XAF1.53166 MUR
50 XAF3.82915 MUR
100 XAF7.65830 MUR
250 XAF19.14575 MUR
500 XAF38.29150 MUR
1000 XAF76.58300 MUR
2000 XAF153.16600 MUR
5000 XAF382.91500 MUR
10000 XAF765.83000 MUR