10 فرنك وسط إفريقي إلى روبية موريشية

تحويل XAF إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

10 xaf
0.72 mur

1.00000 XAF = 0.07228 MUR

Mid-market exchange rate at 19:55
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أعلى العملات

 USDZARCADEURGBPSGDAUDINR
1 USD118.2011.368450.922050.805251.350351.536183.175
1 ZAR0.05494210.07518540.05065880.04424210.0741910.08439644.5698
1 CAD0.73075413.300410.6737850.588440.9867731.1225160.7804
1 EUR1.0845519.73991.4841510.873351.464521.6659890.2074

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك وسط إفريقي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XAF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XAF الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs beac

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / Mauritian Rupee
1 XAF0.07228 MUR
5 XAF0.36140 MUR
10 XAF0.72281 MUR
20 XAF1.44561 MUR
50 XAF3.61403 MUR
100 XAF7.22806 MUR
250 XAF18.07015 MUR
500 XAF36.14030 MUR
1000 XAF72.28060 MUR
2000 XAF144.56120 MUR
5000 XAF361.40300 MUR
10000 XAF722.80600 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / فرنك فرنك بيك
1 MUR13.83500 XAF
5 MUR69.17500 XAF
10 MUR138.35000 XAF
20 MUR276.70000 XAF
50 MUR691.75000 XAF
100 MUR1383.50000 XAF
250 MUR3458.75000 XAF
500 MUR6917.50000 XAF
1000 MUR13835.00000 XAF
2000 MUR27670.00000 XAF
5000 MUR69175.00000 XAF
10000 MUR138350.00000 XAF