روبية موريشية إلى تالا ساموي

تحويل MUR إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٦١٫٩٥ wst

1.00000 MUR = 0.06195 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 22:20 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

MUR إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 WST
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0663588.64251.437011.661630.964618.3742
1GBP1.1528711.22935102.1921.656671.915621.1120621.1828
1USD0.937750.813438183.1271.34761.558240.9045517.2309
1INR0.01128130.009785480.012029810.01621130.01874530.01088150.207284

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Samoan Tala
1 MUR0.06195 WST
5 MUR0.30977 WST
10 MUR0.61954 WST
20 MUR1.23908 WST
50 MUR3.09770 WST
100 MUR6.19541 WST
250 MUR15.48852 WST
500 MUR30.97705 WST
1000 MUR61.95410 WST
2000 MUR123.90820 WST
5000 MUR309.77050 WST
10000 MUR619.54100 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Mauritian Rupee
1 WST16.14100 MUR
5 WST80.70500 MUR
10 WST161.41000 MUR
20 WST322.82000 MUR
50 WST807.05000 MUR
100 WST1614.10000 MUR
250 WST4035.25000 MUR
500 WST8070.50000 MUR
1000 WST16141.00000 MUR
2000 WST32282.00000 MUR
5000 WST80705.00000 MUR
10000 WST161410.00000 MUR