Mauritius rupisinden Samoa talasına

Reel döviz kuru ile MUR → WST çevirin

1.000 mur
59,38 wst

1.00000 MUR = 0.05938 WST

13:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7960830.929251.534818.97551.352351.3456583.0377
1 GBP1.2561511.167231.9279423.83611.698751.69034104.308
1 EUR1.076150.8567311.6516820.42051.455331.4481289.361
1 AUD0.651550.5186880.605445112.36350.8811240.87675854.1032

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Mauritius rupisinden Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

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MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Samoa Talası
1 MUR0.05938 WST
5 MUR0.29691 WST
10 MUR0.59382 WST
20 MUR1.18764 WST
50 MUR2.96910 WST
100 MUR5.93819 WST
250 MUR14.84548 WST
500 MUR29.69095 WST
1000 MUR59.38190 WST
2000 MUR118.76380 WST
5000 MUR296.90950 WST
10000 MUR593.81900 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Mauritius Rupisi
1 WST16.84020 MUR
5 WST84.20100 MUR
10 WST168.40200 MUR
20 WST336.80400 MUR
50 WST842.01000 MUR
100 WST1684.02000 MUR
250 WST4210.05000 MUR
500 WST8420.10000 MUR
1000 WST16840.20000 MUR
2000 WST33680.40000 MUR
5000 WST84201.00000 MUR
10000 WST168402.00000 MUR