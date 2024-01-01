250 Samoa talasından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile WST → MUR çevirin

1,000WS$ WST = 16,93₨ MUR

05:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

WST → MUR çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

MUR
1 WST → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek17,353517,3535
Düşük16,636016,6360
Ortalama17,004717,0492
Değişim-0.44%-0.14%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 WST → MUR istatistikleri

WST → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 17,3535, en düşük 16,6360 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 17,0047 oldu. WST → MUR kurundaki değişiklik -0.44 değerindeydi.

WST → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 17,3535, en düşük 16,6360 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 17,0492 oldu. WST → MUR kurundaki değişiklik -0.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - MUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53817,9671,4020,78984,4091,34
1 EUR1,05911,62819,0191,4840,83589,3511,418
1 AUD0,650,614111,6850,9120,51354,8950,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,6980,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Samoa talasından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Mauritius Rupisi
1 WST16,92930 MUR
5 WST84,64650 MUR
10 WST169,29300 MUR
20 WST338,58600 MUR
50 WST846,46500 MUR
100 WST1.692,93000 MUR
250 WST4.232,32500 MUR
500 WST8.464,65000 MUR
1000 WST16.929,30000 MUR
2000 WST33.858,60000 MUR
5000 WST84.646,50000 MUR
10000 WST169.293,00000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Samoa Talası
1 MUR0,05907 WST
5 MUR0,29535 WST
10 MUR0,59069 WST
20 MUR1,18138 WST
50 MUR2,95346 WST
100 MUR5,90691 WST
250 MUR14,76728 WST
500 MUR29,53455 WST
1000 MUR59,06910 WST
2000 MUR118,13820 WST
5000 MUR295,34550 WST
10000 MUR590,69100 WST